Lo que comenzó con la denuncia de una amenaza con arma de fuego terminó en una persecución que llegó hasta las aguas del río Magdalena. Dos jóvenes, quienes presuntamente habían intimidado a un ciudadano, intentaron escapar de las autoridades, pero su huida fue frustrada gracias a la intervención de la Policía Nacional y la Infantería de Marina, en un operativo desarrollado en el municipio de Calamar, al norte de Bolívar.

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El procedimiento se inició cuando uniformados de la Estación de Policía de Calamar adelantaban labores de patrullaje, registro y control en el barrio Centro. Durante el recorrido, una persona se acercó a los uniformados para denunciar que su sobrino había sido amenazado por dos sujetos que, al parecer, le apuntaron con un arma de fuego. La denunciante suministró información sobre las características físicas y la vestimenta de los señalados, lo que permitió orientar la búsqueda.

Con los datos recopilados, los policías se desplazaron hasta el sector de la concha acústica, en inmediaciones del barrio Lomita Arena, donde localizaron a dos hombres que coincidían con la descripción entregada. Sin embargo, cuando los uniformados se disponían a verificar la situación, uno de los sospechosos, quien vestía camiseta y pantaloneta negras, habría desenfundado un revólver y apuntado directamente contra los integrantes de la patrulla.

De acuerdo con el informe policial, ante la amenaza, uno de los agentes efectuó tres disparos disuasivos con su arma de dotación para proteger la integridad de los presentes y controlar la situación. En medio del procedimiento, el individuo que portaba la prenda negra arrojó un revólver calibre .38, que posteriormente fue recuperado e incautado por las autoridades. El reporte también señala que el segundo involucrado lanzó un elemento al río Magdalena, sin que fuera posible recuperarlo.

La tensión aumentó cuando ambos sujetos decidieron lanzarse a las aguas del Magdalena con la intención de evadir el cerco policial. No obstante, la maniobra no les permitió escapar. Metros más adelante, integrantes de la Infantería de Marina, en coordinación con los efectivos de la Policía Nacional, lograron interceptarlos y materializar sus capturas, poniendo fin a la persecución.

Los detenidos fueron identificados como alias ‘Santi’, de 18 años, y Yeison, de 20, quienes deberán responder ante las autoridades judiciales por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“La oportuna reacción de nuestros policías y el trabajo articulado con la Infantería de Marina permitieron controlar una situación que representaba un riesgo para la comunidad y para nuestros uniformados. Seguiremos fortaleciendo las acciones operativas contra el porte ilegal de armas de fuego e invitamos a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho que ponga en peligro su tranquilidad”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Finalmente, los dos capturados fueron trasladados a las instalaciones de la Estación de Policía de Calamar, donde se adelantaron los procedimientos correspondientes para su judicialización. Tanto los detenidos como el arma incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades penales en este caso.