Flamengo empató 1-1 con Palmeiras por la fecha 36 del Brasileirao y logró su décimo título liguero, coronándose así a falta de dos jornadas para la terminación del campeonato. El Mengao repitió trofeo, luego de haber ganado en el 2025 de la mano de Filipe Luis.

Le puede interesar: Colombia debutó con victoria agónica en el Mundial Sub-17: así quedó la tabla del Grupo L

El encuentro en el Allianz Parque del Palmeiras inició con una anotación del colombiano Jhon Arias, quien al minuto 12 del encuentro remató de cabeza un centro desde la derecha del argentino Agustín Giay, dándole así ilusión a su equipo, que ya sabía que un empate no servía.

Este fue el gol número 11 del chocoano con la camiseta del conjunto paulista, para el que ha jugado 53 partidos y también ha aportado 6 asistencias.

Ahora, a Palmeiras le quedará la disputa del título de la Copa Libertadores, la cual afrontará contra Estudiantes de La Plata el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Jhon Arias / Sofascore Ampliar Jhon Arias / Sofascore Cerrar

Carrascal y su segúndo título de Brasileirao

El cartagenero no inició como titular este encuentro contra Palmeiras e ingresó para el minuto 57 en reemplazo del ecuatoriano Gonzalo Plata. Si bien no tuvo mayor incidencia en este encuentro, su aporte a lo largo del campeonato fue notable, cumpliendo con una de las mejores temporadas en su carrera.

Vincent Kompany le puso fecha al regreso de Luis Díaz a las canchas con el Bayern Múnich

En esta campaña, Carrascal marcó 8 goles en 28 partidos de la Liga de Brasil, además de contribuir con 9 asistencias, para un aporte total en 17 anotaciones en el certamen.

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Los títulos del Flamengo en el Brasileirao