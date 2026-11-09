“Fuiste muy valiente”: el mensaje de la esposa de Carlos Andrés Gómez tras fallar un penalti

Carlos Andrés Gómez recibió el respaldo de su esposa, Juliana Giraldo, luego de protagonizar uno de los momentos más difíciles de la eliminación de Vasco da Gama ante Palmeiras, en las semifinales de la Copa de Brasil. El delantero colombiano falló uno de los lanzamientos en la tanda de penaltis y recibió críticas de algunos aficionados del conjunto brasileño. Ante los cuestionamientos, su pareja publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó su valentía por asumir la responsabilidad de cobrar.

El equipo de Río de Janeiro había igualado la serie tras imponerse 2-1 durante los 90 minutos en el estadio São Januário. Sin embargo, la clasificación se definió desde el punto penal, donde Palmeiras se impuso 5-4. Gómez tuvo en sus pies la posibilidad de mantener con vida a su equipo, pero el guardameta Carlos Miguel detuvo su remate y se convirtió en una de las figuras de la clasificación del Verdão.

A través de una publicación en Instagram, Juliana Giraldo reveló que su esposo disputó los 96 minutos del compromiso con el pie completamente adormecido y destacó el esfuerzo que realizó durante el encuentro. También reconoció el dolor que representó el fallo, pero hizo énfasis en que se trató del primer penalti de su carrera profesional y que este tipo de situaciones hacen parte del fútbol.

Uno de los apartados más llamativos de su mensaje estuvo relacionado con la decisión de cobrar el sexto lanzamiento de Vasco da Gama. Según relató, algunos de los futbolistas que debían asumir esa responsabilidad se negaron, mientras que Gómez, pese a reconocer que no se sentía seguro ni en condiciones de ejecutar el cobro, decidió dar un paso al frente.

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“Fuiste muy valiente, porque en el momento del sexto penalti, aquellos que debían cobrar dijeron que no. Aun así, dijiste que no estabas seguro y que tampoco te sentías en condiciones de patear. Pero ahí estabas tú, fuiste al frente y lo conseguiste”, escribió.

Rechazó las críticas y los ataques contra su esposo

La esposa del atacante también rechazó los mensajes ofensivos que recibió el colombiano después de la eliminación, algunos de los cuales incluyeron amenazas contra su integridad. En su publicación, pidió no reducir su trayectoria a un error desde el punto penal y recordó la ilusión que tenía Gómez por conquistar el campeonato.

“No eres basura como te están etiquetando, no eres el peor jugador ni mereces la muerte como te están deseando. Eres un guerrero que soñaba y anhelaba ganar esta copa”, expresó.

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El mensaje concluyó con una reflexión sobre los tiempos de Dios y la aceptación de los resultados. Por su parte, Carlos Andrés Gómez tendrá que asimilar la eliminación de Vasco da Gama, luego de una serie en la que su cobro desde el punto penal terminó siendo determinante en el desenlace.