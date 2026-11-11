¿Se va de Brasil? La millonaria cifra que Vasco pediría por Carlos Andrés Gómez

Carlos Andrés Gómez podría convertirse en uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes del fútbol europeo. El extremo colombiano, actualmente en Vasco da Gama, ha despertado el interés de varios equipos del Viejo Continente, entre ellos el Bournemouth de Inglaterra, que ya habría solicitado información sobre sus condiciones deportivas y económicas.

De acuerdo con información de la prensa brasileña, el conjunto de Río de Janeiro estaría dispuesto a escuchar propuestas por el futbolista, aunque no contempla dejarlo salir por cualquier precio. La cifra que pediría Vasco para negociar su transferencia estaría entre los 15 y los 20 millones de euros.

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¿Cuánto pediría Vasco da Gama por Carlos Andrés Gómez?

Según reveló Globo Esporte, el Bournemouth consultó recientemente por el rendimiento del colombiano y el valor de una eventual transferencia. Sin embargo, no sería el único equipo europeo interesado en sus servicios, por lo que su situación podría tomar protagonismo durante la próxima ventana de fichajes.

“Vasco está considerando recibir ofertas de entre 15 y 20 millones de euros por el jugador en el próximo mercado de fichajes. Andrés Gómez tiene contrato con el club de São Januário hasta enero de 2031, pero la directiva es consciente de que el objetivo del jugador a medio plazo es regresar a Europa. Se entiende que, si llega una propuesta ventajosa para todas las partes, ninguna de ellas opondrá mucha resistencia al acuerdo”, señaló el medio brasileño.

El contrato del atacante se extiende hasta enero de 2031, pero su intención sería regresar al fútbol europeo. Cabe recordar que antes de llegar a Vasco da Gama, Gómez tuvo experiencia en el Real Salt Lake de la MLS y en el Stade Rennais de Francia.

No obstante, la situación deportiva y económica del equipo brasileño también será determinante. Según la información publicada, Vasco da Gama no atraviesa una necesidad financiera que lo obligue a vender al colombiano por debajo de sus pretensiones, por lo que esperaría una propuesta que satisfaga a todas las partes.

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Los números de Carlos Andrés Gómez en Vasco da Gama

En la presente temporada, el extremo colombiano ha disputado 51 partidos con la camiseta de Vasco da Gama, en los que registra ocho goles y seis asistencias.

Su rendimiento lo ha convertido, según Transfermarkt, en el futbolista con mayor valor de mercado de la plantilla del conjunto brasileño. Ahora, mientras el equipo concentra sus esfuerzos en asegurar la permanencia en el Brasileirao, el futuro del colombiano comienza a generar expectativa de cara al próximo mercado de transferencias.