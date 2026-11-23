Videos: Tres colombianos brillaron en la goleada de Athletico Paranaense en el Brasileirao // Tomado de 'X' @AthleticoPR

Athletico Paranaense tuvo una jornada con protagonismo colombiano en el Brasileirao. Stiven Mendoza, Kerwin Vargas y Jorge Rivaldo fueron determinantes en la victoria 4-2 frente a Remo, por la fecha 36 del campeonato brasileño. Los tres futbolistas tuvieron participación en el marcador y contribuyeron al triunfo del conjunto de Curitiba.

El primero en aparecer fue Mendoza. Apenas transcurrían nueve minutos cuando el extremo aprovechó un rebote dentro del área y definió para abrir el marcador. El colombiano volvió a ser protagonista al minuto 32, cuando envió un balón al área que, después de un rebote, terminó en los pies de Kerwin Vargas.

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El atacante aprovechó la oportunidad para ampliar la ventaja y celebrar su cuarto tanto en el campeonato. De esta manera, Athletico Paranaense se marchó al descanso con una diferencia de dos goles y con sus dos colombianos como protagonistas de las primeras anotaciones.

Tres colombianos, protagonistas de la victoria

En la segunda mitad, Remo reaccionó y consiguió descontar por intermedio de David Braga, al minuto 62. Sin embargo, el conjunto local respondió rápidamente: Leozinho marcó el tercer tanto al 68’ y Jorge Rivaldo, otro colombiano, se encargó de ampliar la diferencia al minuto 84. Antonio Galeano anotó el segundo de los visitantes en el cierre del compromiso para establecer el 4-2 definitivo.

En cuanto a los cambios, Mendoza fue sustituido al minuto 57, Vargas dejó el terreno de juego al 68 y Rivaldo ingresó para disputar el segundo tiempo. Este último también se reportó en el marcador y llegó a dos anotaciones en el Brasileirao.

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La jornada dejó un dato destacado para el fútbol colombiano: tres jugadores nacionales participaron en la victoria de Athletico Paranaense, dos de ellos con gol y uno con asistencia, en una presentación que tuvo sello tricolor.

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Con este resultado, el conjunto de Curitiba llegó a 57 puntos y continúa en la pelea por los puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.