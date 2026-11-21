Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, denunció que los usuarios de la Nueva EPS están siendo afectados por los retrasos con la entrega de medicamentos.

“La cifra de los pendientes supera el 50%, además tiempos de espera de hasta tres horas para recibirlos y demoras de hasta tres horas para acceder a la atención en salud, además de barreras administrativas”, denunció Yennifer Guzmán.

La funcionaria resaltó que lo que están viviendo los usuarios del sistema de salud genera angustia e incertidumbre, especialmente entre quienes tienen tratamientos médicos de los que dependen su vida.

Debido a esta compleja situación, dese la Secretaría de Salud anunciaron que acudirán al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de poner en conocimiento estas dificultades, solicitar la intervención de las autoridades competentes y exigir respuestas y soluciones.

“Nos preocupa profundamente lo que están viviendo nuestros usuarios. Entendemos su inconformidad y no vamos a ser indiferentes frente a esta situación. Como autoridad sanitaria, cumpliremos con nuestras funciones de inspección, vigilancia”, afirmó la funcionaria.

Además, desde esta dependencia se adelantarán las actuaciones administrativas a que haya lugar, dentro del marco de sus competencias, frente a las situaciones identificadas que puedan afectar el acceso, la oportunidad y la calidad de los servicios de salud.