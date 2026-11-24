Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Seguridad de Ibagué, Sergio Saavedra, desmintió que ya esté firmado y en firme el decreto que establecería restricciones para la circulación de motocicletas con parrillero o acompañante.

Las aclaraciones del funcionario surgen luego de las caravanas realizadas en las últimas horas por motociclistas que protestaron en las calles de Ibagué contra la restricción del parrillero que aplicaría durante la temporada de fin de año.

“Hay gente malintencionada que saca temas de un decreto que nunca se ha firmado, ni siquiera se ha definido o expedido. Estamos todavía en mesas técnicas articulando la información con Policía y Movilidad, entonces no sé por qué se habla de que ya se expidió”, manifestó Saavedra.

El secretario se refiere a las mesas de diálogo o concertación que adelantan con voceros de colectivos de moteros, en las que se busca llegar a un consenso sobre los horarios y sectores donde podría aplicarse la restricción del parrillero.

“No se ha sacado ningún decreto, no sé por qué están sacando vías de hecho. Ante cualquier situación se va a hacer el acompañamiento correspondiente con la fuerza pública”, advirtió, al referirse a la presencia de uniformados de la Policía Nacional que han escoltado las caravanas de moteros durante los últimos días.

Según los anuncios de la Alcaldía, la restricción del parrillero en moto aplicaría en los sectores más afectados por delitos como el hurto y el homicidio, y únicamente en horario nocturno. Sin embargo, se ha pospuesto la firma del decreto debido al rechazo que ha generado entre los motociclistas.