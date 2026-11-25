Tolima

Mientras alcaldes y comunidades denuncian incumplimientos del Gobierno nacional frente a las promesas de apoyo para los damnificados por los incendios forestales en el Tolima, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) asegura que hay pocas asociaciones campesinas inscritas para acceder a recursos de hasta 750 millones de pesos.

La entidad recordó que tiene abierta la convocatoria Campo Milagro Tolima, a través de la cual las asociaciones y organizaciones campesinas del departamento pueden acceder a la cofinanciación de proyectos productivos.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre y está dirigida a organizaciones campesinas de todos los municipios del Tolima que hayan sido beneficiadas con la adjudicación de predios o que cuenten con un terreno en comodato vigente con la ANT.

Las iniciativas deberán estar orientadas al desarrollo de proyectos agrícolas de ciclo corto, es decir, cultivos que puedan cosecharse en menos de un año, o al desarrollo de actividades productivas pecuarias.

¿Cómo postularse a la convocatoria?

Las organizaciones interesadas podrán realizar su inscripción a través de la página web de la Agencia Nacional de Tierras, www.ant.gov.co, siguiendo estos pasos:

Ingresar al banner principal denominado Convocatoria Campo Milagro Tolima .

. Descargar los formatos de carta de postulación y listado de beneficiarios.

Hacer clic en el botón Iniciar registro .

. Diligenciar el formulario en línea con toda la información solicitada.

Cargar los documentos requeridos en un archivo comprimido en formato ZIP.

Hacer clic en el botón Enviar para radicar formalmente la postulación.

Las organizaciones también podrán realizar su postulación de manera presencial en la Unidad de Gestión Territorial (UGT) de la ANT en Ibagué, ubicada en la carrera 3 n.º 15-17. En caso de dudas, pueden escribir al correo proyectos.ant@ant.gov.co o comunicarse por WhatsApp al 3187407293.

¿Qué documentos deben presentar?

Carta de solicitud de cofinanciación de la iniciativa productiva, firmada por el representante legal.

Para el caso de las territorialidades campesinas, carta de aval de la estructura organizativa que impulsó su constitución.

Listado de beneficiarios de la iniciativa.

Certificado de representación legal.

Resolución de adjudicación expedida por la Agencia Nacional de Tierras o contrato de comodato vigente que acredite la tenencia del predio.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal.

Registro Único Tributario (RUT) vigente de la organización.

Una vez radicadas las postulaciones, las iniciativas serán evaluadas por un comité especializado de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los resultados de los proyectos seleccionados se publicarán el próximo 7 de diciembre en www.ant.gov.co, a través del banner Resultados de la Convocatoria Campo Milagro Tolima.