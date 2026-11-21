Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de la captura de 11 personas que integrarían una estructura conocida como ‘Los Almacenistas’, dedicada al parecer al tráfico local de estupefacientes en el sector de la arena en el barrio Santofimio de Ibagué.

Según la investigación, los capturados estarían vinculados en 38 eventos delictivos de venta de estupefacientes. “Al parecer, actuaban de forma concertada y coordinada con funciones específicas, tales como dirección, almacenamiento, dosificación, distribución y expendio de marihuana y cocaína en pequeñas dosis”, reveló la Fiscalía.

En medio de los 9 allanamientos adelantados por parte de la Policía se logró la captura Edwin Eduardo Mendoza Torres quien sería el presunto cabecilla de este grupo delincuencial, además de Edier Jeison Guzmán Tique, alias ‘Chino’; Óscar Wilches Forero, Jhon Javier Romero Boada, Jhon Jaider Rodríguez Bohórquez, César Alexis Otavo Olarte, Jesús Antonio Rondón Ruiz, Duver Andrés Vidal Valencia, Einer Yarith Piedrahita Toro, Daniel Aldivier García. También se capturó en flagrancia a Dylan Steven Díaz Balanta.

“En medio de los operativos se incautó un arma traumática, marihuana, pastillas de 2cb, un frasco de un medicamento veterinario, y elementos para la dosificación y empaque”, informó la Fiscalía.

A los capturados un fiscal de la seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores para la comisión de delitos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Dato: un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.