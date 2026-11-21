El alcalde del municipio de Carmen de Apicalá, Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, anunció que se implementarán nuevas medidas de seguridad en esta población tras el crimen de dos adolescentes de 15 años cometido la noche del jueves 19 de noviembre en plena vía pública del barrio Arenitas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Meneses y Freddy Santiago Barrios Mayorga, este último hijo del concejal de Carmen de Apicalá, Freddy Barrios.

Según el mandatario, a este municipio llegará un grupo especial de investigación de seccional SIJÍN de la Policía con el fin de esclarecer el homicidio de los dos adolescentes.

“Llegará el grupo GOES de la Policía que en compañía de los motorizados del Ejército que adelantarán planes de seguridad y de vigilancia con el fin de fortalecer la seguridad”, resaltó.

A esta población también arribará un grupo especial de la Fiscalía para adelantar las investigaciones del doble homicidio ocurrido el pasado jueves, además de otros hechos que se han registrado en esta zona del departamento.

Se ofrecerá recompensa

Según el alcalde de Carmen de Apicalá, Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, se prohibirá la circulación de motocicletas con parrillero hombre entre las 7:00 p.m. y 4:00 a.m. debido a que los responsables de los casos de sicariato se movilizaban bajo esta modalidad.

Por otra parte, se ofrecerá una recompensa de hasta $10 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables del caso de sicariato en el que fallecieron los dos menores de 15 años.

Además, habrá una recompensa de hasta $5 millones para quienes entreguen información que permita el esclarecimiento de otros casos de homicidio que se han registrado en este municipio.

Finalmente, el alcalde de Carmen de Apicalá aseguró que se ofrecerá una tercera recompensa de hasta $5 millones por información que permita la captura de dos de los dinamizadores del sicariato en esta población.