Tolima

A partir de este miércoles 25 de noviembre se realizará en el Tolima la Feria Ibagué, Negocios y Moda 2026. Durante tres días, empresarios, diseñadores y emprendedores tendrán oportunidades para exhibir sus productos, encontrar compradores y acercar sus marcas al público.

La convocatoria comercial tiene como meta reunir a 350 oferentes del Tolima y 220 compradores nacionales, además de participantes internacionales. Por su parte, la muestra comercial contará con más de 100 expositores.

La programación se distribuye en tres sedes y reúne cuatro espacios. El Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima recibirá la rueda de negocios, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y la muestra comercial, abierta al público para compras al detal de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. durante los tres días de feria.

La agenda académica se realizará el jueves 26 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué, desde las 8:00 a. m., y el viernes 27 en el auditorio del Museo Panóptico. Será gratuita, con registro previo y hasta completar el aforo, e incluirá conversaciones sobre inteligencia artificial, diseño, creatividad, comercialización e inclusión. El Panóptico también será el escenario de las pasarelas durante los tres días.

La importancia de la moda en el Tolima

El sistema moda es uno de los sectores que más empleo manufacturero genera en Ibagué, con una fuerza laboral mayoritariamente femenina. Según la Cámara de Comercio de Ibagué, con corte a julio de 2026, reúne más de 3.000 empresas en el Tolima, el 95 % de ellas micro y pequeñas, y genera 14.000 empleos.

“Durante varios meses llevamos formación en diseño, inteligencia artificial y preparación comercial a Ibagué y a los municipios. Hoy nuestros empresarios llegan a la rueda sabiendo cuánto les cuesta cada prenda, con una colección propia y con argumentos para negociar con compradores de otras regiones y de otros países”, afirmó Yolanda Nasayó, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima.

La ruta de fortalecimiento contempla una misión de negocios internacional para empresas con perfil exportador y la iniciativa The Next Stage, que prevé la presentación de propuestas de diez finalistas ante un comité de expertos.

Esta última contempla hasta $50 millones en capital semilla en especie: $5 millones para cada una de cuatro marcas de diseñadores y hasta $10 millones para cada una de tres asociaciones del sistema moda. Estos recursos estarán representados en maquinaria, insumos o herramientas.

Expectativa de negocios por $14.000 millones

La rueda de negocios cuenta con la participación de compradores de Chile, Guatemala, Ecuador, Canadá, Perú y Puerto Rico. Algunos ya participaron en la fase virtual realizada semanas atrás, mientras que otros estarán presencialmente durante la feria para explorar oportunidades comerciales con las empresas del Tolima.

Antes de la apertura, el proceso ya superaba las 700 citas agendadas, de las cuales 180 se realizaron en la fase virtual de octubre. La proyección comercial toma como referencia los resultados de la edición anterior.

En 2025, la rueda reunió a 322 oferentes y 204 compradores en 762 citas, con expectativas de negocio a seis meses por más de $13.886 millones. La muestra comercial registró ventas directas por $235,9 millones.

“El año pasado la rueda dejó expectativas por $13.886 millones; este año las empresas llegan mejor preparadas y proyectamos superar los $14.000 millones”, señaló Carolina Artunduaga, directora ejecutiva de Cormoda.

Moda sostenible

La edición 2026 se desarrolla bajo el concepto Tecnonaturaleza, que explora cómo la tecnología se incorpora a los oficios, los procesos creativos y las formas de producir y comercializar moda.

Carlo Carrizosa, diseñador con raíces tolimenses, abrirá las pasarelas con YUMA. Las marcas emergentes presentarán sus propuestas el 26 y 27 de noviembre, mientras que las emprendedoras de Mujeres Valientes, un programa de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Tolima, tendrán presencia en stands y pasarelas.

La llegada de compradores, expositores y los cerca de 15.000 visitantes esperados también representa una oportunidad para el comercio, la hotelería, la gastronomía y los servicios de la ciudad.