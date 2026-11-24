Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Sergio Saavedra, secretario de Seguridad de Ibagué, reveló que aumentaron los controles con caninos antiexplosivos en diferentes sectores de la ciudad tras el atentado terrorista en Villavicencio contra la sede de la Gobernación del Meta.

“Estamos reforzando nuestra presencia y aumentando los controles preventivos en diferentes puntos de Ibagué. Queremos anticiparnos a cualquier situación que pueda afectar la seguridad de los ciudadanos y proteger a todos los ibaguereños”, aseguró Sergio Saavedra, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana (e).

Según el funcionario, los operativos de revisión y acompañamiento se intensificaron en la sede de la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia y la Alcaldía de Ibagué, con el propósito de identificar elementos sospechosos y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

“Si observan algún elemento o comportamiento sospechoso, los invitamos a reportarlo de inmediato a la línea 123. La colaboración de los ciudadanos es fundamental para prevenir cualquier situación que pueda afectar nuestra seguridad”, destacó Saavedra.

Las autoridades invitaron a la comunidad a evitar dejar sus vehículos estacionados en la vía pública y estar atentos a cualquier situación fuera de lo habitual para que se reporte ante los organismos de seguridad.

“Los controles continuarán en diferentes sectores de la capital tolimense. La prioridad es prevenir y proteger a los ibaguereños”, puntualizó el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana (e).