Tolima

A 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, en el Tolima hay más de 700 reincorporados que denuncian incumplimientos de los pactos firmados en materia de propiedad de la tierra, participación política, sustitución de cultivos y apoyo a proyectos productivos.

En diálogo con Caracol Radio, el excombatiente Gustavo Bocanegra Ortegón, conocido como alias ‘Donald’, quien fue cabecilla de la Unidad Cajamarca y tercer cabecilla del Comando Central ‘Adán Izquierdo’ en el Tolima, sostuvo que persisten los incumplimientos en los territorios donde se desarrolla el proceso de reincorporación.

“En los municipios PDET, que son Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, se ha visto mover cantidades de millones de pesos, pero realmente las obras que llegaron a las comunidades han sido muy poquitas y los índices de pobreza se mantienen muy altos. Frente a nosotros, los firmantes de paz, también hay un incumplimiento total frente a los dos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación donde nos encontramos”, detalló Bocanegra.

Sin oportunidades

Se trata de los ETCR de Planadas e Icononzo. En este último todavía reside Gustavo Bocanegra junto a su familia. Allí permanecen más de 300 reincorporados.

“A 10 años, las y los exguerrilleros continuamos esperando cómo avanza esa reincorporación. No tenemos ni vivienda ni tierras para trabajar. Aún permanecemos en las casitas que venían diseñadas para seis meses y con unos problemas económicos muy difíciles”, manifestó.

De acuerdo con su relato, los excombatientes se han convertido en jornaleros o trabajadores sin acceso a tierras propias o capital semilla que les permita emprender sus propios proyectos productivos.

“Muchas personas dirán que 10 años y todavía les dan, pero nosotros seguimos con un problema de estigmatización, porque quienes hemos hecho una carrera y queremos trabajar, cuando pasamos una hoja de vida nos rechazan por ser firmantes de paz o excombatientes”, aseguró.

‘Donald’ también denunció que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella les quitó el beneficio denominado ‘bancarización’, que correspondía a un subsidio equivalente a casi el 90 % de un salario mínimo y que se entregaba a las familias que permanecen en los ETCR.

“A partir de octubre, un mes después de que llegó el Gobierno, dejaron de pagarlo. Esa bancarización les sirve mucho a las familias porque de ahí dependen las madres, los niños y la alimentación. Nos dejaron sin ese pago en octubre y noviembre, y amenaza el Gobierno con dejarlo para el año entrante. Eso es un golpe duro al acuerdo porque de ahí se sostienen la mayoría de las familias”, advirtió.

Por último, Bocanegra sostuvo que la falta de garantías de seguridad ha costado la vida de más de 30 excombatientes en el Tolima durante los últimos 10 años. Además, señaló que esta situación ha provocado desplazamientos forzados hacia otros municipios como Chaparral, Dolores, Roncesvalles, Rovira e Ibagué.