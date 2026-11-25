Tolima

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reveló que avanzan los contactos con expertos de Chile para estudiar a profundidad el enjambre sísmico que comenzó el pasado mes de septiembre en Chaparral y que acumula más de 2.000 movimientos telúricos.

En el marco de la Feria Ibagué, Negocios y Moda 2026, la mandataria se refirió en exclusiva en Caracol Radio a los acercamientos con expertos internacionales para determinar las causas y posibles consecuencias del enjambre que ha convertido a Chaparral en epicentro de constantes sismos.

“Chile es experto en temblores y terremotos, y queremos con ellos hacer una alianza para estudiar un fenómeno único en el mundo, que es el del enjambre sísmico que hoy se está presentando en Chaparral. Llevamos más de 2.000 sismos allí”, afirmó.

A la fecha, más de 100 familias han resultado damnificadas y tres instituciones educativas presentan afectaciones, al igual que la Catedral de Chaparral, según la Alcaldía municipal. Esta situación ha generado un ambiente de zozobra y ha trastornado la vida cotidiana de los habitantes, debido a que se han registrado sismos con magnitudes superiores a 5.

“Es un caso especial que está siendo estudiado por parte del Servicio Geológico Colombiano, pero también estamos haciendo un llamado a las autoridades y a los expertos para que vengan a nuestro territorio a estudiar ese caso”, señaló.

¿Y la seguridad?

En su diálogo con Caracol Radio, la mandataria del Tolima también precisó la fecha en la que llegará al departamento la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) del Ejército Nacional, unidad cuyo traslado al territorio estaba previsto desde 2025 y que las autoridades consideran fundamental para ejercer mayor control territorial en los municipios del sur.

“Esperamos que el 4 de diciembre lleguen esos más de 800 hombres del Ejército Nacional que hacen parte de la FUDRA a ejercer control territorial en el sur del Tolima, que tanto lo necesita”, manifestó Matiz, en referencia a una zona afectada durante los últimos meses por los atentados terroristas de las disidencias de las FARC.