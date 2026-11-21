El contrabando de combustibles, la falta de claridad sobre los cambios tributarios y los retrasos en los trámites ante las autoridades fueron algunos de los problemas expuestos durante el Congreso Nacional de Estaciones de Servicio SOMOS UNO 2026, realizado en Cartagena. En uno de los paneles del encuentro, representantes del sector y expertos analizaron los desafíos que enfrenta la actividad, especialmente en los territorios fronterizos.

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La coronel Diana Milena Daza Agudelo, subdirectora de Gestión e Investigación de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), explicó que el comercio ilegal no se limita al ingreso irregular de gasolina, sino que también comprende sustancias y productos que pueden terminar en manos de organizaciones criminales. Frente a este panorama, propuso fortalecer los mecanismos de seguimiento a la distribución mediante herramientas tecnológicas y documentos de carga con mayores controles de autenticidad.

Entre las alternativas planteadas está la creación de un manifiesto de carga único que permita rastrear los combustibles durante su recorrido e identificar posibles irregularidades. La oficial también señaló que las autoridades buscan coordinar acciones con distintas dependencias de la Policía y concentrar esfuerzos en puntos fronterizos como Ipiales y Cúcuta. En esta última ciudad se han identificado 67 pasos o trochas que requieren especial vigilancia.

Otro de los asuntos que generó preocupación fue la aplicación del IVA del 19 % a las estaciones de servicio. Andrés Ávila, director ejecutivo de Ávila Arias y Asociados, advirtió que el sector necesita reglas precisas sobre la manera en que deberá recaudar, declarar y trasladar el impuesto a la DIAN, así como sobre su impacto en el precio final de los combustibles.

El experto también mencionó proyecciones presentadas durante el debate según las cuales el incremento del combustible podría acercarse a los 2.400 pesos hacia 2028. A esto se sumarían los cambios en los hábitos de movilidad y el crecimiento de los vehículos eléctricos, factores que podrían incidir en las ventas de las estaciones. Por ello, pidió que el gremio participe en la reglamentación y solicitó claridad sobre el tratamiento tributario de los establecimientos ubicados en zonas de frontera.

Las dificultades administrativas también hicieron parte de la discusión. July Martínez, distribuidora minorista de Nariño con 13 años de experiencia, afirmó que los retrasos en las respuestas institucionales generan costos adicionales, vencimientos de documentos y obstáculos para mantener las operaciones. La empresaria recordó que durante el congreso se planteó establecer un plazo de 72 horas para responder trámites, compromiso que los distribuidores esperan que se concrete.