Es una experiencia que hay que vivirla para contarla: gobernadora del Cesar sobre Museo de Vallenato

Este viernes, 20 de noviembre, en La Luciérnaga, de Caracol Radio, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, habló sobre la entrega del nuevo Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata en Valledupar.

La mandataria del departamento compartió los detalles de esta obra cultural, confirmando el 21 de diciembre como la fecha oficial de apertura al público y el impacto que tendrá en el turismo y la realización de congresos nacionales.

Una experiencia inmersiva con fecha de apertura

La gobernadora destacó que el museo fue diseñado bajo estándares modernos para preservar y narrar la historia del folclor de la región.

“El Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata, es una experiencia que hay que vivirla para contarla, definitivamente. No se nos está quedando un solo detalle pendiente para que se viva la experiencia de conocer de vallenato en el Centro Cultural de la Música Vallenata”, apuntó.

Un modelo autosostenible y motor económico

Frente a las dudas sobre los costos de mantenimiento y la rentabilidad de la obra tras su entrega, Sanjuán aseguró que la infraestructura no representará una carga fiscal permanente para el departamento. “Este es un proyecto que se defenderá solo. Es lo primero que yo debo decir. Debe ser autosostenible”.

Además afirmó que, “más allá de generar la perspectiva del ingreso, lo que siento y estoy convencida de ello es que será un motor para mover la economía de la ciudad, porque es que será un festival vallenato 365 días al año”.

De igual manera, comparó el modelo de cobro y sostenibilidad del lugar con otros atractivos turísticos del país, resaltando la protección de los dineros invertidos. “Yo recientemente visité la Catedral de Sal de Zipaquirá y pagué mi boleta para vivir la experiencia con mi familia, para que las familias, los artesanos, los agentes turísticos de la ciudad puedan tener un espacio de permanencia aquí, esto también debe generar un costo a partir de su funcionamiento y de su operación”

“Lo que hemos cuidado desde el recurso público es que cada peso invertido en el proyecto del Centro Cultural de la Música Vallenata corresponda a esta experiencia de venir a conocer el Templo del Vallenato”, explicó.

Valledupar como destino de grandes congresos

Por otro lado, la mandataria resalto que el proyecto busca posicionar a la capital del Cesar en el circuito nacional de eventos empresariales, académicos y gremiales. “Para destacar, un auditorio con capacidad de 1.200 personas. Fantástico, con toda la comodidad, con toda la tecnología, con toda la acústica”.

Además, puntualizó que la combinación entre infraestructura de primer nivel y la identidad cultural de la región será el principal atractivo para los visitantes institucionales. “Que no vas a encontrar solo un auditorio donde puedes llegar a vivir una experiencia académica, deportiva, intergremial, sino que vas a encontrar una oferta de servicios que te van a llevar a inspirarte en ese vallenato que mueve fibras”.

El Gobierno Nacional y las obras en Valledupar

En relación con el balance de los primeros días de mandato del presidente Abelardo de la Espriella, la gobernadora comparó el diálogo actual con la administración anterior.

“Desde esa capacidad de interlocución debemos decir con franqueza que sentimos una ausencia y yo lo vivo además desde mi experiencia de servidora pública; siendo alcaldesa tuve la oportunidad de trabajar con los presidentes Santos y Duque y el trabajo era corrido, con los tres niveles: Gobierno Nacional, Departamental y Municipal”, indicó.

Sin embargo, destacó que en los últimos meses se han logrado desbloquear los conceptos técnicos necesarios para ejecutar recursos propios en obras estratégicas como el malecón del río en Valledupar.

“Para referirme a los cien días de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, si hay algo que destacamos hoy los cesarenses es la presencia en el territorio. Nosotros hemos logrado destrabar viabilidades técnicas. Habíamos llegado a los ministerios pidiendo la posibilidad de invertir nuestros propios recursos y en eso teníamos un año, dos años, esperando por la viabilidad técnica”, sostuvo.

Invitación en el aniversario del departamento

Finalmente, la mandataria extendió un llamado a los colombianos para visitar la capital del Cesar en el marco de la celebración del departamento.

“Por favor, organicen el equipaje, porque para disfrutar Valledupar lo único que se necesitan son ganas de estar en el territorio. Y vengan a acompañarnos el próximo 21 de diciembre. Además, es la fecha en la que se conmemora la creación del Departamento del Cesar. Justo ese día vamos a aperturar las puertas del Centro Cultural y de la Música Vallenata”, concluyó.