Rodrigo Contreras celebra uno de sus goles ante Bucaramanga / X: @Millosfcoficial.

¿América o Millonarios, cuál llegará a la final? El Pulso del Fútbol, 25 de noviembre de 2026. 00:00:00 47:55 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Campo Elías Terán hablaron sobre la victoria de Millonarios ante Bucaramanga en el cuadrangular B de la liga colombiana. Steven dijo: “Yo no esperaba que le pasara por encima a un gran visitante como el Bucaramanga. Lo bueno de Millonarios es que mostró un juego compacto y mucha practicidad”. Sobre el tema Campo agregó: “Además, que Millonarios tenía varias ausencias y no sabíamos cómo Gamero iba a conformar su once inicial. El nivel de Contreras es una buena noticia para los hinchas de Millonarios”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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