iversitario, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44 años, quien se desempeña como mecánico. Ambos serían oriundos de Medellín, Antioquia.

La identificación se conoce luego del operativo de la Fuerza Pública que permitió rescatar a todas las personas retenidas, capturar a presuntos responsables y neutralizar a uno de los señalados, quien murió durante la intervención.

De acuerdo con la información conocida, las autoridades tienen bajo custodia a otros dos posibles involucrados, a quienes les habrían incautado armas de fuego. Estos serían procesados por el delito de secuestro extorsivo agravado. La presencia de menores de edad entre las víctimas podría incidir en las condiciones punitivas del proceso, según lo que determinen las autoridades judiciales.

Las investigaciones continúan para identificar a los demás presuntos participantes y establecer las responsabilidades individuales. Una de las hipótesis apunta a que algunos integrantes habrían intentado evadir a las autoridades mezclándose entre las personas que fueron liberadas.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha destacado la actuación de la Fuerza Pública y agradecido el trabajo de los organismos que participaron en el operativo, que culminó con la liberación de los rehenes.

Los señalados se encuentran vinculados a las investigaciones en calidad de presuntos responsables y será la justicia la encargada de determinar su situación jurídica.