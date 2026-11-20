Tolima

La consternación se ha apoderado de Carmen de Apicalá, municipio del oriente del Tolima, por el crimen de dos adolescentes de 15 años cometido la noche del jueves 19 de noviembre en plena vía pública del barrio Arenitas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Meneses y Freddy Santiago Barrios Mayorga, este último hijo del concejal de Carmen de Apicalá, Freddy Barrios. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, envió un mensaje de condolencia al concejal.

“No hay palabras suficientes para aliviar el dolor de perder a un hijo, a un familiar o a un ser querido de manera tan inesperada. Nos unimos a sus familias con respeto, cariño y oración, pidiendo a Dios fortaleza y consuelo para afrontar esta difícil situación”, manifestó Matiz.

La gobernadora pidió a las autoridades investigar los móviles y las circunstancias del crimen para capturar cuanto antes a los responsables de asesinar a los menores, quienes fueron acribillados con impactos de arma de fuego.

Por su parte, la Alcaldía de Carmen de Apicalá, en cabeza del mandatario Luis Ángel Gutiérrez, también se pronunció para confirmar la noticia y lamentar el crimen que todavía es materia de investigación.

“Acompañamos a las dos familias en este momento de dolor y nos unimos en oración para que encuentren fortaleza y consuelo. Que Juan Esteban y Freddy Santiago descansen en paz”, manifestaron.

En el último tiempo el concejal Fredy Barrios se acercó al movimiento Defensores de la Patria del presidente de Abelardo de la Espriella, participando activamente en su campaña política.