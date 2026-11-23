Tolima

La problemática por la falta de agua potable en El Espinal desde hace cinco días se convirtió en un tema de debate político en este municipio del Tolima. El alcalde Wilson Gutiérrez indicó que la ausencia del servicio se debe a una mancha grasosa o sustancia extraña no identificada que fue hallada en el líquido que captan para luego ser tratado en las plantas de la empresa local de servicios públicos.

Sin embargo, más allá de la coyuntura, el mandatario culpó a dos concejales de El Espinal por oponerse, a través de una demanda, al proyecto para construir un reservorio de agua potable con una inversión proyectada cercana a los $6.000 millones.

El mandatario señaló que “la iniciativa se vio frenada tras la interposición de una demanda por parte de dos concejales que cuestionaron la operación de crédito”, es decir, el empréstito por $18.000 millones, del cual se destinó una parte para el reservorio.

“Creen que oponiéndose a una obra de inversión de desarrollo para el municipio de El Espinal es hacerle daño a Wilson Gutiérrez Montaña; pues no le están haciendo daño a Wilson Gutiérrez Montaña, le están haciendo daño y le hicieron daño a nuestra ciudad de El Espinal, a todos los espinalunos y los chicoralunos que hoy están sufriendo por ese corte en el servicio de agua”, acotó.

El mandatario subrayó que, de no haberse presentado esta acción legal, el proyecto habría podido avanzar en el tiempo previsto para brindar mayor respaldo al sistema de abastecimiento en momentos de contingencia como el que atraviesa hoy el municipio.

La respuesta de los concejales

En diálogo con Caracol Radio, uno de los dos concejales señalados, César Morales, se defendió de los señalamientos del alcalde, a quien tildó de temerario por exponerlos ante la palestra pública.

“Son palabras irresponsables en una ciudad donde tenemos un aumento del homicidio casi del 200 %. Poner a echarle la culpa a los concejales está poniendo en riesgo la integridad de nosotros, que radicamos la demanda porque hubo inconsistencias en la elaboración de ese acuerdo, donde manifestamos que hay inconsistencias jurídicas, se saltaron unos procedimientos y hay falta de claridad, por eso está demandado, pero no porque no queremos que El Espinal tenga agua”, señaló.

Para el concejal Morales, el alcalde de El Espinal es responsable de cualquier agresión en su contra o de su familia, por señalarlos públicamente de dejar sin agua a todo un municipio.

“Claro que se necesita el reservorio, pero la única manera de hacer obras no es con créditos. Así que, si nos llega a pasar algo a mí o a mi familia, se tengan en cuenta en el cementerio las palabras del alcalde, porque estamos siendo señalados como los responsables de que no haya agua en El Espinal”, aseveró.

Entretanto, poco a poco retorna el servicio de agua potable a El Espinal, luego de superada en parte la emergencia por el contaminante, al parecer procedente de los canales de riego de Usocoello.