Tolima

Una persecución en el barrio Villa Esperanza de Melgar terminó con la captura de un hombre de nacionalidad venezolana, de 31 años, a quien le hallaron en su poder una particular arma de fuego: una pistola Glock austriaca calibre .45 con un proveedor de 26 cartuchos.

Según el reporte de la Policía Nacional, el hoy capturado, junto con otras dos personas, habría tomado el servicio de un vehículo y, al notar la presencia policial a la altura del barrio Villa Esperanza, emprendieron la huida. Dos alcanzaron a escapar, pero uno fue capturado.

“El capturado al parecer presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado. El hombre, junto con los elementos incautados, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se encuentra en audiencias virtuales para definir su situación jurídica”, señaló el coronel Ferney Martín, comandante de la Policía Nacional.

Las autoridades avanzan en la investigación sobre posibles planes delincuenciales del hombre sorprendido con la pistola austriaca y se encuentran tras la pista de los dos que escaparon.

De otro lado, también en Melgar, en otro operativo de registro y control, detuvieron a un turista de 24 años que era requerido por las autoridades de Bogotá y sobre quien pesaba una orden de captura.

“Se estableció que presentaba una orden de captura vigente, emanada por el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento N.° 19 de Bogotá, por los delitos de hurto calificado y agravado, fuga de presos y uso de menores de edad para la comisión de delitos”, señaló el coronel Martín.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para comenzar a pagar la condena en su contra.