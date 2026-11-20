Tolima

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 029 de 2026 para advertir los riesgos que existen para la población civil en materia de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en los municipios de Rovira, San Antonio y Roncesvalles en el Tolima.

Según la Defensoría del Pueblo, esta alerta no solo es sobre las cabeceras municipales sino también en los centros poblados de Riomanso, Playarrica, Florida Baja, El Cedro, Santa Helena y veredas de la vertiente oriental y occidental de la cordillera Central, así como el resguardo indígena Pijao San Antonio de Calarma.

La alerta se activó debido a que la Defensoría del Pueblo ha evidenciado la consolidación del Frente Joaquín González liderado por alias ‘Calarcá’ en el municipio de Rovira y una expansión hacia San Antonio y Roncesvalles. Este grupo estaría carnetizando, extorsionando e instrumentalizando a las juntas de acción comunal.

Por otra parte, se advierte la consolidación del Frente Gerónimo Galeano y el Frente Ismael Ruiz en el sur del Tolima liderado por alias ‘Iván Mordisco’ en el municipio de San Antonio y la expansión hacia Roncesvalles.

“En Roncesvalles, la Defensoría emitió la ATI 003 de 2025 y el Informe de Seguimiento 020-26 (junio de 2026), el cual concluyó que el riesgo inminente previo había sido mitigado. La presente advertencia analiza la transformación del escenario hacia un riesgo alto y estructural de carácter subregional conjunto para Rovira, San Antonio y Roncesvalles”, reveló la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, se menciona el riesgo que existe por la expansión del Frente 57 Yair Bermúdez que ha tenido un avance desde el Valle del Cauca hacia los pasos occidentales de Roncesvalles sector Yerbabuena para controlar rutas interdepartamentales.