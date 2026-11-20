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Prochampions tuvo una destacada participación en la Media Maratón de Yopal 2026, competencia en la que, además de acompañar a los corredores como patrocinador oficial, celebró los resultados de sus atletas, quienes alcanzaron el podio.

Entre los resultados destacados estuvo el de Heidi Mora, atleta élite de la compañía, quien consiguió el primer lugar.

Vale la pena resaltar que la marca se sumó a esta edición de la Media Maratón como patrocinadora oficial y patrocinadora de la camiseta, una alianza con la que buscó fortalecer la comunidad runner y promover el deporte en Casanare.

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Su presencia también incluyó actividades para los participantes, como una jornada de trote previo a la carrera, presencia en la feria del corredor y experiencias junto a sus embajadores de marca y atletas de élite.