Netflix estrenó el primer tráiler de la próxima serie “En diciembre llegaban las brisas”, basada en el libro homónimo de la escritora colombiana Marvel Moreno.

¿Quiénes son los personajes principales?

Los personajes Lina, Dora, interpretada por Melanie Dell’Olmo; Catalina, por Francisca Estévez, y Beatriz, por Valentina Duque, “se enfrentarán a las expectativas de una sociedad que parece tener su futuro decidido”.

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¿Sobre qué trata la serie?

Ellas son cuatro amigas que, “mientras buscan escribir sus propias historias, descubrirán que hay un vínculo capaz de acompañarlas incluso en los momentos más difíciles: su amistad”.

¿En dónde está ambientada?

La serie “transporta al espectador a la glamurosa Barranquilla de los años 50, donde las tradiciones y los deseos de libertad conviven en una sociedad llena de contrastes”.

Sinopsis

“En la Barranquilla de 1958, Lina, Dora, Catalina y Beatriz crecen sabiendo que su destino ya fue escrito por otros: un buen matrimonio, una casa, el silencio como virtud”, dice el comunicado.

“Pero cada una desea algo distinto a lo permitido, y desear tiene un precio. Frente a una sociedad que insiste en decidir por ellas, las cuatro descubren que su amistad es la única alianza que nunca las traiciona”, agrega.

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“‘En diciembre llegaban las brisas’ es, ante todo, una historia de amor entre cuatro amigas que se rescatan, se acompañan y luchan juntas por ser dueñas de su propio destino: una batalla por la libertad que, generaciones después, seguimos peleando”, finaliza.

¿Cuándo se estrenará?

La serie es producida por Dynamo y se estrenará en la plataforma el viernes 4 de diciembre.