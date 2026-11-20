Pasto-Nariño

Realizar una llamada, enviar un mensaje, consultar información en internet o efectuar un pago digital se ha convertido en una tarea difícil para miles de habitantes de Nariño, quienes hace varias semanas padecen por la falta del servicio de telefonía celular e internet.

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio habitantes y autoridades expusieron la situación que afecta además actividades comerciales y educativas entre otras.

Emanuel del Castillo, quien reside en Tumaco aseguró que es muy compleja la situación en los diez municipios de la costa nariñense, además de poblaciones del piedemonte costero, como Ricaurte y Mallama, y sectores del norte del departamento, quienes a lo largo del año padecen interrupciones en sus comunicaciones.

“Una llamada, enviar un mensaje, hacer una publicación en Facebook, Instagram o cualquier cosa que podemos hacer en la vida cotidiana se vuelve un desafío para las comunidades del Pacífico nariñense”, manifestó.

Robo y vandalización de equipos

Según Castillo las dificultades de conectividad no son de ahora, también se generan por la falta de mantenimiento y reparación de las antenas de telecomunicaciones, la falta de instalación de nueva infraestructura de los operadores.

Agregó que municipios como Tumaco, Magüí Payán y Roberto Payán, no tienen un servicio estable y pueden pasar hasta semanas incomunicados.

A este panorama se suman los reciente hurtos y vandalización de equipos de telecomunicaciones en varios puntos del departamento, hechos que han afectado la prestación del servicio para numerosos usuarios.

Llamado a Ministerio de las TIC y empresas de telecomunicaciones

Por su parte, Jonathan Huertas, secretario TIC de Nariño, señaló que se han adelantado gestiones ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con el propósito de buscar soluciones a las fallas. Agregó que se trata de una situación de urgencia puesto que el hurto de equipos no afecta solamente a los operadores, sino también a las comunidades que dependen de estos servicios para sus actividades cotidianas

Al día de hoy se ha logrado el restablecimiento de la señal de3 manera gradual en algunas localidades, pero persiste la falta de comunidad en varios municipios: “Chachagüí había recuperado el servicio, mientras que La Florida continuaba completamente incomunicada”.

Huertas expresó su preocupación por la tardía respuesta de las empresas prestadoras del servicio con quienes se ha buscado acercamientos a través de sus representantes regionales, sin lograr el objetivo en algunos casos.

Según explicó, habían recibido respuesta de Movistar y tenían prevista una reunión al mediodía para abordar esta problemática y otros asuntos relacionados con la conectividad en el departamento.

La falta de conectividad golpea a comunidades a todo nivel, para la realización de transacciones comerciales que dependen de plataformas digitales y medios de pago electrónicos, incluso dificultando la compra de alimentos y productos básicos.