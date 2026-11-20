Ante la Casa de Nariño, los tenderos (representados por Germán Gutiérrez, tendero de tradición familiar), radicaron una carta dirigida al presidente Abelardo De La Espriella, al vicepresidente José Manuel Restrepo y a los congresistas, solicitándole frenar los llamados impuestos saludables y evitar que se amplíen a más productos de la canasta diaria.

Según el gremio, hoy uno de cada tres pesos que entra a una tienda de barrio proviene de productos gravados con estos impuestos. Además, más de la mitad de los tenderos asegura que sus clientes tienen menos plata para mercar, y casi el 50% reporta caídas en la rentabilidad de sus negocios.

“Los tenderos del país estamos muy preocupados porque muchas familias de tenderos se están viendo afectadas. Este impuesto termina afectando a toda la cadena: el tendero y el consumidor final que ahora tiene que buscar una forma diferente de consumir” aseguró Germán Gutiérrez, tendero de Bogotá.

El llamado se da en medio del debate legislativo en el que, por un lado, se busca eliminar estos gravámenes creados en 2022 y, por el otro, el Proyecto de Ley 477 de 2026 propone extenderlos a nuevos alimentos y bebidas, incluidos los productos con edulcorantes.

Los impuestos saludables fueron creados por el Gobierno de Gustavo Petro y aprobados por el Congreso de la República mediante la reforma tributaria de 2022, posterior a esto fueron implementados en 2023 con un incremento inicial del 10% para alimentos ultraprocesados; en 2024, subieron al 15% y; en 2025, alcanzó su tope del 20 %, mientras que las tarifas específicas para bebidas azucaradas comenzaron a ajustarse anualmente según la UVT a partir de 2026.

El gremio de los tenderos esperan una respuesta en el término legal de 15 días, donde se revise primero si los impuestos vigentes realmente están funcionando y si sus beneficios compensan los costos económicos que hoy asumen las familias y los pequeños comercios.

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