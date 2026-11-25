El colombiano estará en el banco de suplentes del conjunto alemán, que visita al equipo francés por la quinta jornada de la fase de liga.

LOSC Lille y Bayern de Múnich se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El compromiso se disputará en el Estadio Pierre-Mauroy, en Francia, a partir de las 3:00 pm (hora colombiana).

El conjunto alemán, dirigido por Vincent Kompany, busca una victoria que le permita mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación directa a los octavos de final. El Bayern llega a este compromiso después de empatar 1-1 frente al 1. FC Köln en la Bundesliga y de vencer 2-0 al Atlético de Madrid en su más reciente presentación europea.

La principal novedad del equipo bávaro es el regreso de Luis Díaz, quien superó una lesión muscular en el isquiotibial y aparece entre los suplentes para este encuentro. Por otra parte, Harry Kane y Michael Olise son algunas de las ausencias más importantes del conjunto alemán.

Lille, por su parte, buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes. El equipo francés llega después de perder 1-0 frente al Olympique de Lyon en la Ligue 1 y de igualar sin goles ante el FK Bodø/Glimt en su anterior partido de Champions League.

En los antecedentes entre ambos equipos por esta competición, Bayern de Múnich tiene ventaja. En la fase de grupos de la temporada 2012-13 consiguió dos victorias: 1-0 en Francia y 6-1 en territorio alemán.

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