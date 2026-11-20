Carolina Corcho en Chiquinquirá: “Venimos a socializar cómo continuar el cambio económico y la justicia social”

Justicia

La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Nelson Emiro Linares Zárate, exgerente de la campaña de la exprecandidata presidencial Carolina Corcho, quien participó en la consulta interna del Pacto Histórico.

Igualmente, será imputado Héctor Ulises Ávila Cortés, quien cumplía funciones administrativas y contables en una empresa que proveía diversas actividades de tipo logístico.

Según la investigación de la Fiscalía, se habrían emitido facturas con información falsa para acreditar la prestación de servicios que nunca se prestaron.

“Dichos documentos, al parecer, fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar la reposición de votos”, detalló la Fiscalía.

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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará a los dos indiciados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.

La audiencia de imputación de cargos se realizará el próximo 2 de diciembre.

Carolina Corcho respondió

La congresista del Pacto Histórico publicó un comunicado en el que se refirió a la imputación anunciada por el ente acusador y le salió al paso de las presuntas irregularidades en las cuentas de la consulta interna del 26 de octubre de 2026.

Corcho dijo que respeta la justicia, pero que reclama un debido proceso. En este punto señaló que le habrían incautado el celular a su gerente sin presencia de defensores y remató diciendo que demostrará su inocencia ante la justicia.

“He actuado con total transparencia y demostraré ante la justicia que no existe prueba alguna en contra de mi campaña presidencial. Rechazamos cualquier politización de la justicia que busque eliminar liderazgos del Pacto Histórico”, agregó.