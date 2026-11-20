La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena tendrá tres nuevos representantes designados por el Gobierno Nacional. Los nombramientos corresponden a Jorge Francisco Gossaín Rognini y Sebastián Gómez Cuartas, quienes ocuparán dos puestos principales, y Mayerling del Socorro Quintero de la Espriella, designada como suplente personal de Gómez Cuartas.

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Las designaciones quedaron establecidas mediante los decretos 1690 y 1725, expedidos el 9 de noviembre de 2026. Con estas incorporaciones, el Gobierno completa nuevas representaciones dentro del órgano encargado de orientar las decisiones estratégicas de la entidad y definir los lineamientos generales de su gestión.

La Junta Directiva cumple un papel fundamental en la orientación institucional de la Cámara de Comercio, cuyas funciones están relacionadas con el acompañamiento al sector empresarial y el impulso al desarrollo económico de Cartagena y la región.

De acuerdo con la entidad, los tres designados tomarán posesión de sus cargos ante la Junta Directiva durante la próxima semana, momento en el que asumirán formalmente sus responsabilidades.