Federico de Castro, secretario de la CLAEC, señaló que los propietarios de estaciones de servicio compiten en condiciones desiguales frente a los grandes distribuidores de combustibles. Según explicó, la falta de normas que protejan a los pequeños empresarios genera desequilibrios dentro de la cadena de comercialización.

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Para ilustrar esta diferencia, comparó la situación con “la pelea de un boxeador de 120 kg contra uno de 20”, al referirse a la distancia de poder entre ambos sectores.

De Castro también llamó al gremio colombiano a respaldar el proyecto de ley de protección jurídica para los empresarios del sector y a impulsar su discusión con unidad y participación colectiva, tomando como referencia las experiencias de otros países latinoamericanos.

Otro de los puntos de su intervención fue la necesidad de reconocer la rentabilidad como parte legítima de la actividad empresarial. “Hay que empezar a perder la vergüenza que tienen los empresarios en América Latina, son empresas, no son ONGs o fundaciones”, afirmó.

Finalmente, insistió en que una representación gremial organizada y activa es fundamental para defender los intereses de los estacioneros, proteger sus inversiones y garantizar la sostenibilidad de sus negocios.