Luego de realizarse el procedimiento de captura a Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía, sindicados de pertenecer a la banda que lideró la toma de rehenes en el éxito Cartagena, se conoció que en la audiencia los sindicados no aceptaron los cargos.

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La Juez de Control de Garantías, Ingrid Elena Reyes, fue la encargada de conducir la diligencia, donde incluso regañó a los procesados debido a la poca atención que los mismos colocaban a la audiencia. “Se están quedando dormidos”, exclamó la funcionaria judicial.

También dijo que, el despacho dejará constancia de la no aceptación de cargos por secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores. “Esta diligencia tiene unas consecuencias inherentes. La 1º de ellas es que, a partir de este momento, ustedes, Juan Camilo Torres Banco y John Albeiro Mejía Blandón, quedan formalmente vinculados a este proceso penal en calidad de parte, calidad de imputado”, manifestó la funcionaria judicial.

De esta manera, continuará entonces la audiencia de medida de aseguramiento donde la administradora de justicia, decidirá si acoge la petición del ente acusador. Los hombres podrían enfrentar penas de entre 15 y 20 años de prisión.

Juan Camilo Torres Manco, estudiante universitario y oriundo de Medellín, aparece además relacionado con varios procesos penales anteriores por delitos como hurto y falsedad marcaria. Supuestamente estudiaba contaduría.