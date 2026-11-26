Investigan si la banda La Terraza de Medellín estuvo detrás del fallido asalto al éxito Cartagena

De acuerdo con las autoridades, las armas utilizadas por los presuntos delincuentes durante el supuesto hurto a un carro de valores en el éxito Cartagena eran una escopeta traumática, dos pistolas traumáticas, dos pistolas de juguete y artefactos explosivos falsos.

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Recordemos que los dos detenidos fueron identificados como Juan Camilo Torres Manco, de 33 años de edad, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44 años. Torres Manco es estudiante universitario, mientras que Mejía Blandón se desempeña como mecánico. Ambos son oriundos de Medellín.

Por su parte, el hombre que falleció durante el operativo de las autoridades fue identificado como Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años de edad, natural de Yarumal en el departamento de Antioquia quien supuestamente falleció tras enfrentarse a las fuerzas especiales.

Su esposa, Indira Lambis, denunció que el hombre había ingresado al lugar a comprar unos buñuelos y terminó siendo identificado como la persona que resultó muerta en la liberación. Sin embargo, conocidos a Muñetón aseguraron que tenía más de 13 años viviendo en Cartagena y que era ingeniero industrial y tenía una empresa dedicada a la impermeabilización en construcciones y conducía un vehículo que tenía inscrito en la aplicación de InDrive.

Una de las líneas de investigación apunta a que detrás del asalto esta la banda La Terraza, de Medellín.