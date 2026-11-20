La Alcaldía de Cartagena abrió una convocatoria para formar a ciudadanos y organizaciones en la construcción, implementación y seguimiento de políticas públicas. La iniciativa, liderada por la Secretaría de Planeación Distrital, busca brindar herramientas para que las comunidades tengan mayor participación en las decisiones de la ciudad.

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El programa se desarrollará de manera presencial entre el 24 y el 27 de noviembre, con una intensidad de 20 horas. Está dirigido a integrantes de instancias de participación ciudadana, organizaciones sociales y comunitarias, así como a otros actores vinculados a estos espacios.

Durante las jornadas, los asistentes conocerán cómo se diseñan las políticas públicas, cuáles son sus etapas y qué mecanismos existen para intervenir en su formulación. También recibirán formación sobre normatividad, enfoques diferenciales y territoriales, análisis de información, financiación y evaluación de estos instrumentos.

La capacitación incluirá ejercicios prácticos para identificar problemáticas, elaborar diagnósticos y construir propuestas que respondan a las necesidades de las comunidades.

La convocatoria se desarrolla en el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027, que contempla la formulación de 12 políticas públicas para Cartagena. Según la Administración Distrital, nueve de estos instrumentos ya han sido aprobados.

El secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, explicó que el propósito es que las organizaciones cuenten con mayores capacidades para presentar iniciativas, intervenir en las decisiones institucionales y hacer seguimiento a los compromisos de la Administración.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el domingo 22 de noviembre. Cada instancia de participación u organización social y comunitaria podrá postular hasta tres personas.

Los interesados pueden realizar el registro en el siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/XAWHQDjN1m?origin=lprLink