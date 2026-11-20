La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó al canciller Oliver Blanco iniciar gestiones para que las compañías tecnológicas internacionales permitan el uso de sus herramientas de inteligencia artificial en territorio venezolano.

Durante un encuentro con emprendedores, la mandataria defendió la necesidad de acercar estas tecnologías a la población joven para impulsar su formación y desarrollo. «Que Venezuela pueda acceder, sin ningún tipo de restricción ni bloqueo», expresó.

Actualmente, al intentar ingresar a servicios como ChatGPT, de OpenAI; Copilot, de Microsoft; o Claude, sus usuarios en Venezuela reciben avisos que indican que las aplicaciones no están disponibles en esa región.

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En cuanto a las causas de estas restricciones, suelen estar relacionadas con las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Estados Unidos, y con las regulaciones que deben cumplir las empresas tecnológicas para ofrecer sus servicios en distintos territorios.

Por otra parte, el desarrollo de herramientas propias ya había sido planteado por el Gobierno venezolano. En septiembre de 2025, Nicolás Maduro anunció la intención de crear una inteligencia artificial nacional e incorporar clases sobre esta tecnología en las escuelas, aunque no estableció una fecha para poner en marcha el proyecto.

Sin embargo, todavía no existe un acuerdo anunciado con las compañías tecnológicas ni un calendario para restablecer el acceso. Las gestiones diplomáticas deberán determinar si es posible levantar las restricciones.