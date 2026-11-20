Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, en Punta Cana, República Dominicana, el mandatario afirmó que sigue con atención las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano para combatir estas estructuras y expresó sus expectativas sobre los resultados de esa política.

«Soy un panameño que quiere mucho a Colombia, pero hasta el fin del mundo vamos a ser vecinos, con lo bueno y con lo malo», manifestó Mulino al referirse a la relación entre los dos países.

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El escenario geográfico también representa un desafío: ambos comparten 266 kilómetros de frontera en la región selvática del Darién, donde operan redes dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas.

Ante esta situación, el presidente panameño insistió en que los gobiernos deben fortalecer el intercambio de información, no solo en materia de seguridad, sino también en comercio, tecnología y capacitación. «Si los países no intercambiamos información somos más débiles entre nosotros mismos», concluyó.