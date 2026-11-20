El mercado bursátil estadounidense registró este viernes una fuerte jornada de pérdidas. El Nasdaq Composite, índice que reúne a numerosas empresas tecnológicas, cayó un 5,3 %, en medio de una ola de ventas que golpeó especialmente a las compañías de semiconductores y tecnología.

Uno de los descensos más pronunciados fue el de Nvidia, cuyas acciones perdieron cerca del 14 %. La caída se produjo después de que Reuters informara que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) estaría examinando las prácticas contables de la compañía.

A esta situación se sumaron las dudas sobre las altas valoraciones de las empresas de inteligencia artificial y la rentabilidad de las enormes inversiones que están realizando para desarrollar esta tecnología y construir centros de datos.

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Por su parte, la empresa Anthropic, que acababa de protagonizar una de las mayores salidas a bolsa de la historia, también registró pérdidas en sus primeras jornadas de negociación. Su comportamiento no logró mejorar el ánimo de los inversionistas ni frenar la caída de las acciones tecnológicas.

La jornada dejó un balance especialmente negativo para el Nasdaq: el índice acumuló una pérdida cercana al 10 % durante la semana, su peor resultado semanal desde 2020.