Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia N. 030-2026, en la que advierte sobre el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en los corregimientos de Luis Vero y San Martín de Loba, en zona rural de Sardinata, Norte de Santander, por la confrontación armadas entre el ELN y la disidencia de las Farc.

La alerta, fechada el 17 de noviembre de 2026, advierte sobre la intensificación de las acciones armadas y el uso de drones cargados con explosivos, una modalidad que aumenta el peligro para la población civil, especialmente para las familias que habitan en las veredas y para las comunidades que desarrollan sus actividades cotidianas en espacios cercanos a los enfrentamientos.

Según el documento, el ELN ejercía anteriormente un control territorial en estas zonas. Sin embargo, la incursión de la disidencia de las Farc intensificó la disputa por el control del territorio, lo que ha incrementado los riesgos para los habitantes y la posibilidad de nuevos hechos violentos.

La Defensoría documentó varios incidentes relacionados con el uso de drones explosivos. Durante septiembre de 2026 reportaron al menos cinco hechos en las veredas La Fría, Chiquinquirá y La Mesa.

Posteriormente, en octubre, se registraron nuevos episodios en el parque principal del corregimiento de Luis Vero, cerca del templo parroquial San Martín de Porres y en la vereda Corino, en jurisdicción de San Martín de Loba.

Uno de los hechos que más preocupa a la entidad ocurrió cuando un dron cayó cerca de la Institución Educativa La Divina Esperanza, mientras se desarrollaban actividades escolares.

La situación generó alarma entre estudiantes, docentes y padres de familia, ante el riesgo que representa la presencia de artefactos explosivos en lugares frecuentados por niños, niñas y adolescentes.

La alerta también da cuenta de familias que se han desplazado de sus hogares luego de que sus viviendas resultaran afectadas por explosiones.

Algunas personas perdieron sus pertenencias y tuvieron que abandonar sus lugares de residencia por temor a nuevos ataques.

Además, el documento señala que el 19 de octubre cinco civiles resultaron heridos en hechos relacionados con esta confrontación.

A la preocupación por los ataques se suman las amenazas y la estigmatización contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, así como el riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales.

La Defensoría también advierte sobre la posible presencia de minas antipersonal, municiones sin explosionar y otros artefactos explosivos improvisados en áreas rurales.

Esta situación representa un peligro adicional para las comunidades, que pueden quedar expuestas a estos elementos durante sus desplazamientos o actividades agrícolas.

El riesgo ya tiene consecuencias en el acceso a la educación. De acuerdo con la alerta, estudiantes de la escuela de Planadas dejaron de asistir presencialmente a clases debido a la identificación comunitaria de posibles artefactos explosivos en el sector.

La situación evidencia cómo la confrontación armada afecta la vida cotidiana y limita el acceso a servicios esenciales.

Entre los escenarios de riesgo identificados por la entidad están la posibilidad de nuevos desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y afectaciones a viviendas, instituciones educativas y espacios religiosos.

También existe preocupación por las dificultades que podrían enfrentar las comunidades para acceder a alimentos, servicios básicos y asistencia humanitaria.

La advertencia comprende una población estimada de 3.000 personas en Luis Vero y 2.400 en San Martín de Loba.

La Defensoría señala, además, que las condiciones de riesgo podrían extenderse a otros sectores rurales de Sardinata, dependiendo de la evolución de las confrontaciones y de los movimientos de los grupos armados.

Ante este panorama, la entidad formuló 15 recomendaciones dirigidas a instituciones nacionalesy territoriales, con el propósito de fortalecer la respuesta estatal y prevenir nuevas vulneraciones.

Entre las medidas planteadas se encuentran mejorar la coordinación entre las autoridades, reforzar los mecanismos comunitarios de alerta, adoptar acciones para proteger a las comunidades educativas y desarrollar estrategias de prevención frente a los riesgos asociados a artefactos explosivos.

También se recomienda avanzar en la atención psicosocial de las personas afectadas, activar planes de contingencia, brindar apoyo a las familias que han tenido que abandonar sus viviendas y promover la recuperación de sus medios de vida rurales.

A estas acciones se suman las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.