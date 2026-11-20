Ejército Nacional evacuó y brindó protección a 10 personas en el Catatumbo. / Foto: Ejército.

Catatumbo

Vía aérea y en medio de las más recientes alteraciones de orden público que se registran en la región del Catatumbo, el Ejército Nacional evacuó a diez personas del territorio: seis víctimas del conflicto, cuatro menores de edad que habían sido reclutados y cuatro desmovilizados del Frente 33 de las FARC.

De acuerdo con el coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, la evacuación se logró en medio de una operación adelantada tras la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, donde se advierte por el aumento del uso de drones en esta zona del departamento.

“La acción permitió evacuara seis ciudadanos que solicitaron protección a través de la Defensoría del Pueblo por temor a quedar en medio de las confrontaciones armadas, así como recuperar a cuatro menores de edad reclutados forzosamente por el GAOR Estructura 33 y recibir el sometimiento voluntario de cuatro integrantes adultos de la misma organización terrorista”, explicó.

Operación contó con apoyo aéreo y articulación institucional

De acuerdo con lo informado, el desarrollo de estas acciones fue posible gracias al “apoyo aéreo de la División Asalto Aéreo y una articulación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que asumió el restablecimiento de derechos de los adolescentes mientras los adultos iniciaron su ruta de reincorporación a la vida civil”, explicó el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.

Ejército evacuó a 10 personas en el Catatumbo: entre ellas había víctimas, menores y desmovilizados. / Foto: Ejército Nacional. Ampliar Ejército evacuó a 10 personas en el Catatumbo: entre ellas había víctimas, menores y desmovilizados. / Foto: Ejército Nacional. Cerrar

La operación se llevó a cabo en los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander, considerados entre los más afectados tras 22 meses de conflicto armado entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo.