Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18, fueron las mujeres secuestradas en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Fueron liberadas las dos hermanas que habían sido secuestradas el pasado lunes festivo, 16 de noviembre, cuando se movilizaban en transporte público por la vía que comunica a Tibú con Cúcuta, en Norte de Santander.

Se trata de Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18, quienes se dirigían hacia la capital nortesantandereana por motivos académicos y fueron interceptadas a la altura de la vereda La Florida, en este corredor vial del Catatumbo.

De acuerdo con las comunidades, las jóvenes habrían sido retenidas por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El caso había generado preocupación entre las comunidades del Catatumbo, debido a los riesgos de seguridad que persisten para quienes se movilizan por las vías de esta región de Norte de Santander.