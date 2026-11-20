Concluyó la segunda jornada de protestas convocadas por la oposición, desde la llegada de Abelardo De La Espriella al poder.

En medio de las marchas de este jueves, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura en la ciudad de Cali de alias “Blue”, señalada de participar durante ocho años en actos violentos en el marco de manifestaciones públicas, “incluyendo ataques contra servidores públicos y terrorismo”.

También es investigada por pertenecer a la Primera Línea.

Alias “Blue”, además está siendo investigada por actividades de propaganda mediante grafitis, reclutamiento de jóvenes en universidades públicas del país.

“Quienes utilicen las manifestaciones para cometer delitos tendrán que responder ante la justicia”, dijo.

Después de la captura, el presidente dijo que: “Están detrás de destruir a Colombia a través del terrorismo urbano. A esta señora le tiene que caer todo el peso de la ley”.

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