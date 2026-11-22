En entrevista con Caracol Radio, Toro, integrante de la Comisión de Ética, explicó que una vez se conozcan formalmente las denuncias, el presidente de esa instancia podrá asignar el caso a uno de los representantes investigadores para que analice las pruebas y determine si hubo una conducta que comprometa la ética en el ejercicio de sus funciones.

“Desde la comisión estamos esperando la llegada de las denuncias que se hayan interpuesto hasta el momento con ella. La idea es que el día de mañana y el martes podamos conocer de esas denuncias, de tal manera que el presidente de la comisión pueda asignarle el caso a alguno de los representantes investigadores que componemos la comisión”, explicó.

Toro precisó que, por su condición de integrante de esa instancia, debe mantener neutralidad frente al caso para evitar eventuales recusaciones y no emitir valoraciones anticipadas sobre la responsabilidad de la congresista.

¿Qué sanciones podría imponer la Comisión de Ética?

El representante señaló que la Comisión de Ética no tiene facultades para obligar a Estrada a renunciar a su curul, pues esa decisión depende de la congresista y debe respetarse el principio de presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

No obstante, cuestionó desde una perspectiva ética que algunos congresistas involucrados en escándalos opten por permanecer en sus cargos mientras avanzan las investigaciones.

“Algunos congresistas que se han visto envueltos en escándalos, a mí me parece, pues, que el hecho de no apartarse del cargo para que la investigación pueda continuar puede afectar un poco la ética que desde su individualidad llevan y la misión que llevan desde lo público”, afirmó.

De acuerdo con Toro, si la investigación de la Comisión de Ética demuestra una falta, las sanciones podrían ir desde una amonestación pública hasta la suspensión del ejercicio del cargo entre 10 y 180 días, que es el alcance máximo de esa instancia.

Sin embargo, aclaró que la comisión no puede decretar la pérdida de la curul, ni imponer sanciones penales, fiscales o administrativas. Esas decisiones corresponden a otras autoridades, dependiendo de la naturaleza de los hechos y de los procesos que se adelanten.

¿Quién podría quitarle la curul?

Toro explicó que las decisiones que eventualmente comprometan la permanencia de la congresista en el Legislativo no están en manos de la Comisión de Ética, sino de las autoridades judiciales competentes.

“Quien debe ya definir eso es el Consejo de Estado y la Corte Suprema, dependiendo de esto. En este caso, la Corte Suprema, que es el investigador y acusador sancionatorio de los congresistas, deberá ser quien decide si ahí hay un delito penal. Nosotros simplemente investigamos faltas a la ética”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que la Comisión de Ética no puede retirarle definitivamente la curul a Estrada, pues su competencia se limita a las faltas éticas y a las sanciones previstas en el Estatuto del Congresista.

¿El Pacto Histórico podría reemplazarla si renuncia?

Frente a la posibilidad de que Verónica Estrada renuncie y el Pacto Histórico pueda ocupar su curul con otro integrante de la lista, Toro señaló que esa decisión dependería de los procedimientos que se adelanten ante las autoridades correspondientes.

Explicó que, en caso de que se configure una situación que implique la pérdida de investidura y se determine la aplicación de la figura de la silla vacía, el partido podría perder la posibilidad de reemplazar a la congresista.

“La silla vacía es lo que ocurre cuando hay una persona, se le demuestra una acción que va contra el erario público, que va contra la ética del Estado por corrupción, por cualquiera de los casos que hay allí”, señaló.

El representante agregó que esa eventual determinación dependería de las decisiones de las autoridades competentes y no de la Comisión de Ética de la Cámara.

Por ahora, la instancia parlamentaria espera conocer formalmente las denuncias contra Estrada para definir el inicio de la investigación y el representante que asumirá el caso.

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