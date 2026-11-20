289 muertos y $30 billones en pérdidas: nuevo balance del terremoto en Colombia. Foto: Getty Images / NurPhoto

En una reciente declaración, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó fuertes acusaciones contra Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, señalando que a ambos les gusta el poder, pero no la democracia.

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“El gobierno de Petro fue una empresa criminal”

El mandatario calificó al gobierno de Petro como “una empresa criminal” y realizó un llamado a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que investiguen presuntos hechos delictivos.

De acuerdo con sus afirmaciones, el país fue recibido en condiciones críticas, golpeado por la inseguridad y con las finanzas públicas deterioradas. A este escenario se suman las graves denuncias por corrupción que deben ser esclarecidas.

“Desde aquí hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial en los Estados Unidos”, aseveró.

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De la Espriella señaló que todas aquellas personas que se apropiaron de recursos públicos deberán asumir la responsabilidad de sus actos “sin importar sus influencias, sus cargos, sus fortunas o la influencia que tengan en la política colombiana”.

Solicitud de cárcel

En ese sentido, solicitó formalmente a los Estados Unidos investigar cualquier hecho o conducta de carácter delictivo en el gobierno Petro. El mandatario sostuvo que durante esta administración se trasgredieron leyes y disposiciones de carácter internacional.

Enfatizó que existe una competencia clara por parte de Estados Unidos para investigar, procesar y eventualmente encarcelar al exmandatario.

“Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo. Que actúe la justicia norteamericana. Que se conozca toda la verdad. Que se examinen las pruebas”, concluyó el presidente De la Espriella.

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