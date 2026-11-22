Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de la República. / Joel_Gonzalez

Mucho rechazo sigue generando los reiterados ataques contra la Fuerza Pública, el más reciente golpeó las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 2, en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre.

En el ataque con explosivos, murió el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina, y 12 uniformados resultaron heridos, tres de los cuales permanecen en delicado estado de salud y se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos.

El atentado fue rechazado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien confirmó que continuarán con los bombardeos y ataques contra los grupos criminales en el país: “Todos los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil los narcoterroristas los van a pagar con sangre”.

A su vez, reiteró en que: “Cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable”.

¿Qué más se sabe del atentado?

Según información del Ejército Nacional, el ataque se produjo mediante el uso de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.

Por lo cual, las autoridades recordaron que está habilitada la línea 107, para recibir información que permita dar con los cabecillas detrás del atentado.