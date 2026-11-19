Este jueves, el presidente Abelardo De La Espriella de reunió en Cali con los presidentes de las Altas Cortes y con la Fiscal General, Luz Adriana Camargo.

La reunión fue en el marco del Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, donde el presidente Abelardo De La Espriella anunció que esta dispuesto a crear un arancel judicial para financiar la justicia: “haré todo lo que tenga que hacer para que a los jueces no les falte presupuesto”.

La propuesta mantendrá la exención tributaria que beneficia a algunos funcionarios judiciales, con el propósito de proteger sus condiciones económicas.

En el evento, el alto mandatario también habló las necesidades que enfrenta el sector judicial por falta del presupuesto. Aseguró que plantea una adición de 1.5 billones para el presupuesto de la Rama Judicial en el próximo año.

Presidente denunció presiones

El presidente Abelardo de la Espriella advirtió sobre las presiones que pueden ejercer las redes sociales en los procesos judiciales. Defendió la libertad de expresión y la crítica ciudadana, pero señaló que los jueces deben decidir con base en las pruebas y la ley, no bajo campañas de desprestigio o presiones digitales.