Un operativo apoyado en las cámaras de vigilancia terminó con la captura de un hombre conocido como alias ‘Jhon Deivi’, señalado de cometer un robo en el barrio San Francisco, en Cartagena.

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Según el reporte de la Policía Metropolitana, el hecho ocurrió durante la noche, cuando el sospechoso habría interceptado a un ciudadano que se desplazaba en motocicleta y, mediante amenazas con un arma cortopunzante, le quitó un bolso con sus pertenencias.

La situación fue detectada desde el centro de monitoreo de la ciudad, donde un uniformado encargado del circuito de cámaras identificó los movimientos del presunto responsable y alertó a las patrullas que se encontraban en el sector.

Al llegar al sitio, los policías encontraron al señalado, quien intentó escapar al percatarse de su presencia. Durante la persecución, uno de los uniformados que viajaba como parrillero descendió de la motocicleta en movimiento y se lanzó sobre el hombre, logrando derribarlo y evitar su fuga.

En el procedimiento, las autoridades recuperaron el bolso de la víctima e incautaron el cuchillo que presuntamente habría sido utilizado para cometer el robo. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

La Policía indicó que, durante 2026, ha capturado a 716 personas por hurto a personas en Cartagena y ha incautado más de 8.000 armas cortopunzantes. El comandante de la institución, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó el papel de la vigilancia tecnológica y la reacción de las patrullas para atender este tipo de hechos.