Un hombre murió dentro de un apartamento de Cartagena en medio de una riña con sus hijastros

En hechos que son materia de investigación resultó un hombre muerto en un apartamento del edificio Marquis de Bocagrande ubicado carrera 4 con calle 7.

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Lo que se conoció es que supuestamente en el lugar residía el hombre con su pareja, una mujer de 62 años de edad, cuando llegaron sus dos hijos, un hombre y una mujer quienes al parecer pretendían reclamar un mejor trato para su señora madre. La discusión habría elevado el tono y al final una detonación de arma de fuego acabó con todo.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que uniformados de la zona de atención policial del barrio Bocagrande fueron alertados por el guarda de seguridad privada del edificio residencial del sector, sobre una persona que se encontraba lesionada por arma de fuego al interior de un apartamento ubicado en el piso 20.

De manera inmediata, la patrulla se desplazó al lugar, llegando aproximadamente dos minutos después de recibir el llamado. Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron al señor Wilkis Ferrer, de 39 años, quien presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego. La víctima fue trasladada de urgencia al centro asistencial más cercano, donde falleció minutos después, debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los hechos presuntamente se habrían originado en medio de un acto de intolerancia, tras una riña al interior del apartamento.

Según la información preliminar, horas después de lo ocurrido, dos personas, un hombre de 31 y una mujer de 30 años, se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, con el fin de esclarecer plenamente lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Policía Nacional rechaza todo acto de violencia y hace un llamado a la ciudadanía a resolver las diferencias mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto, recordando que ningún conflicto puede estar por encima del valor de la vida.