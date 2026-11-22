En desarrollo de los planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional lograron capturar, en las últimas horas, a cuatro personas en los barrios La Esperanza, Manga, Arroz Barato y el corregimiento de Bayunca.

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El primer operativo se llevó a cabo en el barrio La Esperanza, donde fue aprehendido un adolescente de 15 años, quien tenía oculta en la pretina del pantalón un arma de fuego.

Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego tipo pistola de letalidad reducida, con un cargador y un cartucho calibre 9 milímetros sin percutir.

De igual forma, en el barrio Manga fue capturado alias ‘Leiner’, de 27 años, quien se movilizaba en una motocicleta y portaba un arma de fuego de fabricación artesanal. Este elemento, presuntamente, sería utilizado para la comisión de hechos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.

Asimismo, en el barrio Arroz Barato fue capturado alias ‘El Marru’, de 32 años, quien portaba un arma de fuego tipo pistola de letalidad reducida, con un cargador y un cartucho calibre 9 milímetros sin percutir.

Finalmente, durante operativos de registro y control realizados en el corregimiento de Bayunca, fue capturado alias ‘El Piter’, de 33 años, a quien le fue incautada un arma de fuego de fabricación artesanal, junto con munición calibre 9 milímetros.

Las personas capturadas y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó que, en el marco de esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, han sido capturadas 762 personas y se han incautado 665 armas de fuego.