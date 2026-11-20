El Centro Histórico de Cartagena se convirtió en escenario de una celebración futbolera protagonizada por los seguidores de Boca Juniors. El Camellón de los Mártires reunió a cientos de aficionados que llegaron con camisetas, banderas y tambores para expresar su apoyo al conjunto argentino, en la antesala de la final continental.

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Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue la iluminación de la Torre del Reloj con los colores azul y amarillo del equipo xeneize. El emblemático monumento sirvió de fondo para una concentración en la que participaron hinchas argentinos y colombianos, quienes compartieron cánticos y muestras de entusiasmo.

La convocatoria contó con la participación de Cartagena Xeneize y otros grupos de seguidores del club, que llevaron su pasión hasta uno de los espacios más representativos de la ciudad. La presencia de aficionados locales también evidenció el arraigo que tiene el fútbol argentino entre seguidores cartageneros.

La llegada de turistas por la final también ha generado movimiento en la actividad turística. Las estimaciones de las autoridades señalan que entre 15.000 y 22.000 aficionados internacionales, principalmente de Argentina y Brasil, han llegado a la región Caribe, con Cartagena como uno de sus principales lugares de alojamiento. Hoteles del Centro Histórico, Bocagrande y la Zona Norte han registrado un aumento en la demanda.

El alcalde Dumek Turbay destacó que este tipo de encuentros amplían la proyección internacional de Cartagena y representan oportunidades para sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

La Alcaldía, a través de sus dependencias y en coordinación con la Policía Nacional, dispuso acompañamiento en los principales puntos de concentración para facilitar la convivencia y la seguridad de visitantes y residentes.

Así, la fiesta de Boca Juniors dejó una postal de azul y amarillo en el corazón de Cartagena, donde el fútbol se convirtió en un punto de encuentro entre aficionados de diferentes nacionalidades.