En desarrollo de una ofensiva contra los delitos de impacto, especialmente el hurto en sus diferentes modalidades, unidades de la Policía Nacional en Cartagena adelantaron operativos en distintos sectores de la ciudad, que permitieron la recuperación de tres motocicletas y la captura de dos personas por los delitos de hurto y receptación.

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Durante planes de registro y control realizados en el barrio Olaya Herrera, fueron recuperadas dos motocicletas: una marca AKT, de placa QBG54I, y otra marca Bajaj, de placa KDS55E, las cuales habían sido hurtadas minutos antes mediante intimidación con un arma de fuego tipo juguete.

Según las víctimas, fueron abordadas por dos sujetos que las intimidaron para despojarlas de sus motocicletas. Tras conocer lo sucedido, la Policía desplegó acciones operativas que permitieron recuperarlas en tiempo récord, mientras continúa la búsqueda del segundo implicado.

Los afectados agradecieron la oportuna reacción de los uniformados, que permitió recuperar sus medios de transporte.

En otro procedimiento, realizado en la transversal 53 con diagonal 32, cerca de la urbanización Anita, fue capturado alias ‘Toño’, de 20 años, quien fue sorprendido movilizándose en una motocicleta marca Pulsar 200 NS, de placa BJT27I, que presentaba una denuncia por el delito de hurto.

Las personas capturadas y las motocicletas recuperadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, indicó que, en lo corrido del año, se han recuperado 241 motocicletas y capturado a 952 personas por el delito de hurto.