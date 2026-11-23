$430.000 millones es la cartera de Afinia con el sector oficial y el 90% son de especial protección

Actualmente, la cartera de las entidades oficiales con la compañía asciende a cerca de $430.000 millones. Cerca del 90% corresponde a usuarios sujetos a especial protección, condición que garantiza la continuidad del servicio, pero que mantiene vigente la obligación de pagar por la energía efectivamente suministrada y consumida.

Afinia ha trabajado permanentemente en la búsqueda de alternativas para normalizar esta cartera. Para ello ha promovido espacios de diálogo, presentado opciones de pago y suscritos acuerdos con diferentes entidades. Sin embargo, el incumplimiento de parte de estos compromisos continúa afectando la disponibilidad de recursos para financiar las inversiones que necesita el sistema eléctrico.

La compañía reconoce que la transformación del servicio exige el compromiso de todos los actores. A lo largo de su operación, Afinia ha destinado $3,6 billones en inversiones y ha logrado mejoras superiores al 70 % en la prestación del servicio, pese a desafíos como la alta ruralidad, las dificultades de acceso, situaciones de orden público y las problemáticas asociadas al fraude y hurto de energía.

Para sostener y profundizar estos avances es necesario fortalecer una cultura de corresponsabilidad. El cumplimiento oportuno de las obligaciones por parte de las entidades que administran recursos públicos resulta fundamental para preservar la capacidad de inversión y continuar mejorando el servicio que reciben los usuarios.

Afinia atenderá de manera oportuna y transparente el requerimiento de la Procuraduría y confía en que su intervención contribuya a generar soluciones efectivas frente a las obligaciones pendientes. Mejorar el servicio es una responsabilidad compartida. Afinia continuará haciendo su parte a través de la inversión y la gestión; avanzar de manera sostenible requiere también el compromiso oportuno de quienes reciben y consumen la energía.